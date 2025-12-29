Cinisello Balsamo MI auto per trasporto sangue si ribalta ad un incrocio ferita la conducente di 52 anni - VIDEO

A Cinisello Balsamo, una Fiat Panda dedicata al trasporto di sangue si è ribaltata in un incrocio. La conducente, una donna di 52 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale; le sue condizioni non sono gravi. L’incidente si è verificato sabato mattina, coinvolgendo un veicolo importante per il trasporto sanitario locale. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Alla guida del veicolo c'era una donna di 52 anni, che è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale cittadino: le sue condizioni non risultano preoccupanti Una Fiat Panda adibita al trasporto di sacche di sangue si è capovolta nella mattinata di sabato 27 dicembre all'incrocio tra vi.

