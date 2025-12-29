cinisello appartamento a fuoco morta nel rogo anziana di 89 anni

A Cinisello Balsamo, nel pomeriggio di sabato, si è verificato un incendio nell’appartamento di via Verbano, con conseguente decesso di Maria Catena Pistone, 89 anni. L’incendio ha causato gravi ustioni alla donna, che non è riuscita a salvarsi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia domestica.

Tragedia domestica nel tardo pomeriggio di sabato a Cinisello Balsamo, dove una donna di 89 anni, Maria Catena Pistone, ha perso la vita a causa delle gravissime ustioni riportate in un incendio scoppiato nel suo appartamento di via Verbano. L’anziana stava riposando sul divano quando, per cause accidentali, si è sviluppato un rogo che non le ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’origine dell’incendio ci sarebbe stato il malfunzionamento di un apparecchio elettrico. La donna si sarebbe addormentata con un phon acceso sotto le coperte, probabilmente utilizzato per scaldarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

