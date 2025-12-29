Cinema | Renzi ' tentativo destra di intestarsi Checco Zalone è imbarazzante'

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renzi ha commentato la recente polemica riguardante la destra, definendo imbarazzante il tentativo di attribuire a sé stessa la popolarità di Checco Zalone e di usarlo come strumento politico contro l’opposizione. La sua osservazione evidenzia come alcune strategie politiche possano risultare fuori luogo e poco efficaci, sottolineando l'importanza di un approccio più sobrio e autentico nel dibattito pubblico.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l'opposizione è imbarazzante. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con 'Norimberga' senza che persino i film diventino ossessioni dei Fratelli d'Italia? Ma dai, occupatevi delle tasse e della legge di bilancio. E giù le mani almeno da Checco Zalone". Lo scrive Matteo Renzi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

cinema renzi tentativo destra di intestarsi checco zalone 232 imbarazzante

© Iltempo.it - Cinema: Renzi, 'tentativo destra di intestarsi Checco Zalone è imbarazzante'

Leggi anche: Bellano, no al film di Checco Zalone sì ad Avatar 3. La battaglia del piccolo cinema sul lago contro le regole delle grande cinema

Leggi anche: Cinema, i numeri del nuovo film di Checco Zalone al botteghino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.