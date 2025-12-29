Cinema | Renzi ' tentativo destra di intestarsi Checco Zalone è imbarazzante'

Renzi ha commentato la recente polemica riguardante la destra, definendo imbarazzante il tentativo di attribuire a sé stessa la popolarità di Checco Zalone e di usarlo come strumento politico contro l’opposizione. La sua osservazione evidenzia come alcune strategie politiche possano risultare fuori luogo e poco efficaci, sottolineando l'importanza di un approccio più sobrio e autentico nel dibattito pubblico.

