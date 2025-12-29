Cinema | Conte ' film Zalone comico e divertente'
Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha commentato l’ultimo film di Checco Zalone, definendolo un'opera
Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Un film comico, divertente". Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'In onda', su La 7, si è espresso sull'ultimo film di Checco Zalone, oggetto di alcune polemiche politiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
