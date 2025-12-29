Cina progressi nella conservazione delle risorse genetiche forestali

Durante il 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), la Cina ha registrato avanzamenti importanti nella conservazione delle risorse genetiche forestali e delle praterie. I dati ufficiali evidenziano un impegno continuo nel preservare la biodiversità e le risorse naturali del paese, contribuendo a una gestione più sostenibile degli ecosistemi forestali e delle aree erbacee.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Secondo i dati ufficiali, la Cina ha compiuto progressi significativi nella conservazione delle risorse di germoplasma forestale e delle praterie durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025). Negli ultimi cinque anni, il Paese ha raccolto circa 147.400 campioni di questo germoplasma, con un aumento del 180% rispetto al livello registrato alla fine del 2020, secondo l'Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie. Le risorse genetiche chiave di importanti specie arboree ed erbacee autoctone, così come quelle rare e a rischio di estinzione, sono state conservate in modo efficace. 🔗 Leggi su Iltempo.itImmagine generica

