Cina | Cominciate le esercitazioni militari intorno a Taiwan Sale la tensione

La Cina ha annunciato l'avvio di esercitazioni militari con munizioni vere nelle aree circostanti Taiwan. Questa decisione ha generato un aumento delle tensioni tra i due territori, evidenziando la delicata situazione geopolitica nella regione. La situazione rimane sotto osservazione da parte della comunità internazionale, mentre si cercano soluzioni pacifiche per evitare escalation.

Sale la tensione tra Cina e Taiwan. Pechino ha infatti annunciato l'inizio delle esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all'isola. Dal canto suo, Taiwan afferma che quattro navi della guardia costiera cinese sono state avvistate vicino alle acque territoriali taiwanesi. Taipei aveva già condannato i propositi della Cina, parlando di "intimidazione militare"

