Cimone Festival a Sestola si balla per tre notti fino a Capodanno

Il Cimone Festival a Sestola è un evento che anima le notti di dicembre fino a Capodanno, offrendo musica, atmosfere invernali e momenti di svago tra neve e adrenalina. Situato ai piedi del Monte Cimone, questo festival rappresenta una proposta originale per chi desidera vivere le festività in un contesto naturale e suggestivo, con attività e intrattenimento per tutta la famiglia.

Cimone Festival è il nuovo format del Capodanno di Sestola: musica, neve e adrenalina ai piedi del Monte Cimone. Un festival che unisce l'energia del club alla magia della montagna, con dj set, luci e festa fino all'alba. 29 dicembre L'evento si apre in prima serata con Capo Plaza, una delle voci.

Quando scende il buio, la montagna cambia ritmo. Luci, soundsyem e un palazzetto che vibra come un club ad alta quota Questo è il Night Time del CIMA Festival

