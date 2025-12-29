Cimitero di San Cataldo Sfondata la recinzione danni ai bagni e ai mezzi

Il cimitero di San Cataldo ha subito recenti atti di vandalismo e danni, tra cui la rottura della recinzione e danneggiamenti a bagni e mezzi. Dopo settimane di problemi, come bivacchi e furti, si registra un’ulteriore escalation nel livello di degrado e insicurezza, evidenziando la necessità di interventi per garantire la tutela e la sicurezza dell’area.

Non c’è pace, nelle ultime settimane, per il cimitero di San Cataldo. Dopo i bivacchi nei loculi ancora vuoti, i furti vari e i danneggiamenti, la notte scorsa è stata sfondata la recinzione dal lato degli orti comunali. Qualcuno insomma è riuscito ad entrare e a danneggiare alcuni pannelli in un’area dove si trovano i bagni. Sempre nella stessa ’zona’ è stato rovesciato un ’golf cart’ cui è seguito un tentativo di dar fuoco al mezzo, fortunatamente senza riuscire a incendiarlo. Tutti i cancelli di accesso risultavano regolarmente chiusi. L’amministrazione comunale sporgerà regolare denuncia. "Quella di questa mattina (ieri per chi legge, ndr) è stata sicuramente una brutta e amara scoperta – dichiara il sindaco Massimo Mezzetti – Nei giorni scorsi abbiamo registrato aperture forzose, e non sempre solo causate da malfunzionamenti, degli ingressi al cimitero San Cataldo e non ne abbiamo dato notizia per non alimentare polemiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cimitero di San Cataldo. Sfondata la recinzione, danni ai bagni e ai mezzi Leggi anche: Raid notturno al cimitero di San Cataldo, danni ai bagni e tentato incendio Leggi anche: Vandali in azione all'istituto Zanussi: danni alle porte e ai bagni della scuola Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vandali al cimitero di San Cataldo, danneggiata l'area bagni; Vandali al cimitero di San Cataldo, danni e un tentativo di incendio; Danneggiamenti al cimitero di San Cataldo a Modena, l'amministrazione denuncia. Cimitero di San Cataldo. Sfondata la recinzione, danni ai bagni e ai mezzi - L’ira del sindaco Massimo Mezzetti che annuncia una denuncia "A chi giova? ilrestodelcarlino.it

San Cataldo: sfondano recinzione del cimitero e tentano di dare fuoco ad un golf cart. Il Comune denuncia - Il sindaco: Amara scoperta, altri episodi nei giorni scorsi ma non ne avevamo dato notizia ... lapressa.it

CIMITERO DI SAN CATALDO, RIPARATO IL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEI CANCELLI - Sono queste le cause che hanno determinato la mancata chiusura notturna del grande cancello carrabile del Cimitero di San Cataldo. msn.com

Vandali al cimitero di San Cataldo, danni e un tentativo di incendio È avvenuto nella notte. Il mistero dei cancelli trovati regolarmente chiusi... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.