cimeli e fotografie in mostra di quattro regine delle nevi

A Selvino, in provincia di Bergamo, è possibile visitare una mostra dedicata a cimeli e fotografie delle quattro regine delle nevi, con un focus sullo sci alpino. L’esposizione, organizzata dalla Proloco in collaborazione con lo Sci Club locale, offre un'occasione per conoscere la storia e le figure di spicco di questo sport. L'evento si inserisce nel calendario culturale del paese, valorizzando il patrimonio sportivo e alpino della zona.
SELVINO (Bergamo) Selvino mette in mostra lo sci alpino e lo fa con una mostra organizzata dalla Proloco in collaborazione con lo sci club del paese delle orobie. La “ Mostra Museo dello Sci “, allestita in corso Milano, a due passi dalla piazza del Comune è un vero e proprio viaggio nella memoria di questo sport e di alcune delle sua grandi protagoniste. L’esposizione, visitabile fino al 22 febbraio, raccoglie fotografie e cimeli appartenuti a quattro regine delle nevi: Paola e Lara Magoni, Deborah Compagnoni e Daniela Ceccarelli. Duplice lo scopo: preservare la memoria di una disciplina che ha plasmato l’identità di Selvino e raccontare la straordinaria tradizione sciistica del borgo bergamasco, culla di talenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
