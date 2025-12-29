Ciclocross Van Der Poel suona la sesta sinfonia

Il 29 dicembre 2025, nel contesto della Coppa del Mondo di ciclocross a Dendermonde, Mathieu Van Der Poel ha confermato la sua presenza, rispondendo alle sfide e alle critiche ricevute. Dopo aver assistito alle vittorie di altri atleti e alle tensioni legate al terreno, Van Der Poel ha ottenuto un nuovo risultato a Loenhout, dimostrando ancora una volta la sua competitività e determinazione nel ciclocross.

Roma, 29 dicembre 2025 - Ieri nella tappa di Coppa del Mondo di Dendermonde ha marcato visita, prestando il fianco prima alla vittoria di Thibau Nys e poi alla frecciata dell'organizzatore della gara, che ha tirato in ballo il timore di affrontare il fango (poi rivelatosi, come prevedibile, secco): a distanza di ventiquattr'ore da tutto, Mathieu Van Der Poel replica con i fatti e con un altro successo, quello di Loenhout. La cronaca e le dichiarazioni della gara. La sesta vittoria su altrettante prove disputate in stagione, ottenuta in occasione della quinta manche di X2O Trofée e tutto nel giro praticamente di soli 16 giorni di gara: in Belgio vige ancora la legge di Van Der Poel, che vince in 57'48" infliggendo distacchi siderali agli altri rivali, tra i quali un ottimo Gioele Bertolini, che chiude sesto dopo aver accarezzato il sogno del podio.

