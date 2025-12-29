Jonas Vingegaard, ciclista danese con due Tour de France e una Vuelta a España, riflette sul suo percorso. Dopo una caduta avvenuta un anno fa, pensava di aver raggiunto il limite. Tuttavia, ha deciso di rivedere il suo approccio alla corsa, adattandosi alle sfide e rinnovando il suo metodo di gara. La sua esperienza testimonia l’importanza della resilienza e della capacità di adattamento nel mondo del ciclismo professionistico.

Jonas Vingegaard è senza dubbio uno dei volti più conosciuti del panorama del ciclismo mondiale. Il danese, nella sua personale bacheca, può già vantare due Tour de France ed una Vuelta a España, vinta nel 2025. Il corridore del Team Visma Lease a Bike, nella sua giovane carriera, ha anche dovuto superare un bruttissimo infortunio, causa di una caduta al Giro dei Paesi Baschi nel 2024. In quell’occasione Vingegaard la frattura di sette costole, oltre a quella della clavicola e dello sterno. Ne è seguito un percorso di riabilitazione lungo e duro, al termine del quale il danese è riuscito dopo tanto tempo a riottenere la migliore forma fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Jonas Vingegaard: “Dopo la caduta di un anno fa pensavo fosse tutto finito. Ho cambiato il mio modo di correre”

