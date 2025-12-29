Ciclismo Azzetti settima ai Mondiali

Ottima prestazione dell'azzurra juniores Nicole Azzetti (foto) che ha concluso con un bella rimonta nel finale al 7° posto nella prova di Coppa del Mondo a Dedermond (Belgio) e migliore delle italiane,mentre le altre azzurre del Team del presidente Stefano Belloi hanno chiuso Elisa Bianchi 23^ e Sara Peruta 31^ nella top ten delle 1° anno.Tra le Elite bella prova di Rebecca Gariboldi (Ale Colnago ) che ha concluso 18^ con vittoria della solita Lucinda Brand.La Gariboldi è giunta prima delle italiane un buon segnale per il campionato italiano che si svolgerà l'11 gennaio a Brugherio. Sempre in terra belga grande avvio del tricolore Gioele Bertolini che era a ridosso del gruppo di testa quando è stato costretto al ritiro per rottura di una ruota lontano dal box cambio bici A S,Colombao(Genova) brillante prestazione della compagine emiliana che è salita sul secondo gradino del podio nel Team Relay preceduta dalla Lombardia.

