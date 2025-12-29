Ciclabile di corso Milano | Ora serve una svolta

La ciclabile di corso Milano è al centro di un dibattito aperto nel Consiglio comunale di Monza, con richieste di intervento e miglioramenti. Durante la discussione sul bilancio di previsione approvato recentemente, il consigliere Francesco Racioppi ha sottolineato la necessità di una svolta concreta per questa infrastruttura, che rappresenta un elemento importante per la mobilità sostenibile e la qualità della vita in città.

Che fine ha fatto la ciclabile su corso Milano? Una sollecitazione arrivata durante la discussione sul bilancio di previsione approvato lunedì scorso dal Consiglio comunale monzese, rievocata dal consigliere di LabMonza, Francesco Racioppi. E che ha richiamato a quanto scritto nella lettera aperta di Fiab Monza in Bici il 22 novembre, diretta al sindaco Paolo Pilotto. Nella lunga missiva, il consiglio direttivo dell'associazione chiede uno scatto decisivo sui temi di mobilità sostenibile del programma elettorale, di cui la pista ciclabile su corso Milano risulta tra gli interventi più simbolici.

Monza, dal collegamento ciclabile con Villasanta alla futura pista verso Lissone. Ma resta il nodo di corso Milano - Monza, 25 aprile 2025 – L’assessora alla Mobilità di Monza, Irene Zappalà, si dice consapevole del ritardo di Monza sulla viabilità ciclabile rispetto ad altre città, ma altresì propositiva e ... ilgiorno.it

Ciclabile in via Orsini, via ai lavori in autunno (con i 500mila euro che erano destinati a corso Milano): «Avanti con la nuova Prandina» - Andrea Micalizzi, vicesindaco con delega ai lavori pubblici, infatti ha chiesto al Ministero di poter utilizzare con tale finalità un somma di 500mila euro, in un primo tempo destinata a realizzare in ... ilgazzettino.it

Su Torino Oggi le mie considerazioni sulla pista ciclabile in realizzazione in corso Tassoni - facebook.com facebook

