Choc in Burundi | calciatore muore dopo aver ingoiato una moneta-talismano

Un episodio tragico ha colpito il calcio in Burundi: Igiraneza Aimé Gueric, giocatore dei Guepiers du Lac, è morto il 20 dicembre durante una partita di seconda divisione, dopo aver ingerito una moneta-talismano. La Radio Publique Africaine ha riferito dell’accaduto, suscitando attenzione sulla sicurezza e le condizioni dei giocatori in ambito sportivo locale.

Radio Publique Africaine – radio del Burundi – ha fatto luce sulla morte di Igiraneza Aimé Gueric, deceduto lo scorso 20 dicembre durante la partita di seconda divisione in Burundi fra i Guepiers du Lac e l’Amassipiri. Il calciatore era svenuto in campo e poi deceduto durante il trasporto in ospedale, nonostante l’intervento dei soccorsi. Secondo i media locali e le testimonianze dei compagni, a causare la morte del giocatore sarebbe stata una moneta-talismano che aveva in bocca e che avrebbe ingerito per sbaglio, soffocando. L’amuleto era un gris-gris, una moneta che nella cultura vudù ha lo scopo di proteggere il possessore e attirare la buona sorte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

