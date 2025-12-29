Choc a Milano donna semivestita trovata morta nel cortile di un palazzo

A Milano, nel cortile di un condominio di via Paruta, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, parzialmente vestita. La scoperta ha suscitato attenzione tra le autorità e gli abitanti della zona, mentre le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso. Restano ancora da capire le cause e i motivi di questo episodio, che ha scosso la comunità locale.

Mistero sul ritrovamento del cadavere di una donna nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano. Sarebbero stato dei custodi a trovare il corpo, abbandonato in un angolo del cortile interno del palazzo al civico 74. Le forze dell'ordine sono state allertate subito. Stando a quanto riferito sino ad ora, si tratterebbe di una giovane donna di circa 30 anni. Le autorità non escludono alcune ipotesi, ma tutto fa pensare che si sia trattato di un omicidio. Sul cadavere sono infatti stati rinvenuti degli evidenti segni sul collo che potrebbero essere il risultato di un'aggressione. La vittima, ancora da identificare, aveva un paio di pantaloni trovati abbassati, cosa che fa ipotizzare anche una possibile violenza sessuale, o un tentativo di violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Choc a Milano, donna semivestita trovata morta nel cortile di un palazzo Leggi anche: Choc a Milano, donna semisvestita trovata morta nel cortile di un palazzo Leggi anche: Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: semivestita e con segni di violenza sul collo - Rinvenuto il corpo senza vita di una donna nel cortile di un edificio residenziale in via Paruta, una via privata vicino a via Padova, nella periferia Nord- tg.la7.it

