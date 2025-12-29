Choc a Milano donna semisvestita trovata morta nel cortile di un palazzo

A Milano, nel cortile di un condominio di via Paruta, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. La scoperta ha suscitato attenzione e interrogativi tra residenti e forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, cercando di fare luce su un episodio che ha colpito la comunità locale. Gli approfondimenti sono in corso per determinare le circostanze di quanto accaduto.

Mistero sul ritrovamento del cadavere di una donna nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano. Sarebbero stato dei custodi a trovare il corpo, abbandonato in un angolo del cortile interno del palazzo al civico 74. Le forze dell'ordine sono state allertate subito. Stando a quanto riferito sino ad ora, si tratterebbe di una giovane donna di circa 30 anni. Le autorità non escludono alcune ipotesi, ma tutto fa pensare che si sia trattato di un omicidio. Sul cadavere sono infatti stati rinvenuti degli evidenti segni sul collo che potrebbero essere il risultato di un'aggressione. La vittima, ancora da identificare, aveva un paio di pantaloni trovati abbassati, cosa che fa ipotizzare anche una possibile violenza sessuale, o un tentativo di violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Choc a Milano, donna semisvestita trovata morta nel cortile di un palazzo Leggi anche: Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano Leggi anche: Milano, donna trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Choc a Milano, donna semisvestita trovata morta nel cortile di un palazzo - Si tratterebbe di una donna di circa 30 anni: aveva segni sul collo che farebbero pensare a un'aggressione Le indagini sono in corso ... msn.com

