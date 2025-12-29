Chivu preferisce non entrare in polemica con Conte, dichiarando che quanto detto dall'allenatore non lo interessa. Il campionato, finora, si è svolto senza grandi polemiche, anche se le parole di Conte hanno spesso suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La serenità della prima parte della stagione sembra mantenersi, lasciando spazio a un confronto più equilibrato tra le parti coinvolte.

Il campionato sembra essere scivolato via sereno in questa prima frazione, eppure spesso le parole di Conte hanno animato dibattiti. È successo anche ieri, dopo che l’allenatore del Napoli, nel post partita della sfida contro la Cremonese, ha sottolineato i motivi per cui reputa che il Napoli non possa ancora comandare. Parole che hanno subito provocato la reazione dell’Inter che in serata è stato impegnato contro l’Atalanta. La Gazzetta sottolinea proprio questo oggi. “Prima è arrivato Antonio Conte: «Juventus, Milan e Inter per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale sono diverse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu non vuole entrare in polemica con Conte: «Quello che dice non mi interessa»

Leggi anche: Chivu lapidario su Conte dopo Atalanta-Inter, interrompe la domanda: “Non mi interessa quello che dice”

Leggi anche: Chivu secco: «Quello che dice Conte non mi interessa. Noi primi, non era scontato ma stiamo battendo colpo su colpo…»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chivu-Conte, la polemica: «Quello che dice non mi interessa. Non voglio mescolare il calcio con cose che lasciano odore»; Chivu lapidario su Conte dopo Atalanta-Inter, interrompe la domanda: Non mi interessa quello che dice; Inter, Marotta risponde a Conte: Sa come distrarre l'attenzione. Su Dumfries e Frattesi vi dico che...; Chivu 'vittoria importante, quello che dice Conte non mi interessa'.

Chivu-Conte, sono scintille: «Vuole la polemica? Faccia pure. Non mescolo il calcio con cose che lasciano odore» - Cristian Chivu non risponde alle punzecchiature di Antonio Conte ma per certi versi argomenta in modo ancora più provocatorio dopo la vittoria sull’Atalanta: «Le parole di Con ... msn.com

Dopo Marotta, anche Chivu risponde a Conte: "Chi vuole fare casino, fa casino" - A modo suo, alla fine anche il pacato Cristian Chivu ha risposto ad Antonio Conte. tuttomercatoweb.com