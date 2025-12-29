Chivu Inter la vittoria di Bergamo per sugellare il primato nel 2025 | Repubblica celebra il colpo

L’Inter conferma il suo ottimo momento, conquistando una vittoria importante a Bergamo contro l’Atalanta. Questo risultato rafforza la posizione in classifica e segna un passo significativo verso il primato nel 2025. La partita, segnata da determinazione e strategia, evidenzia l’unità della squadra e la continuità delle prestazioni, elementi fondamentali per il percorso nerazzurro nella stagione.

Inter News 24 messo a segno dai nerazzurri con l'Atalanta. "L'Inter vince sulla Dea, chiude il 2025 in testa". È con questo titolo inequivocabile che La Repubblica celebra in prima pagina la prova di forza offerta dalla capolista. Nel gelo del Gewiss Stadium, la vittoria dei nerazzurri vale molto più della semplice aritmetica dei tre punti. Per scardinare la resistenza orobica è bastato un singolo episodio, letto però con una lucidità disarmante dai protagonisti: l'errore in disimpegno del difensore Berat Djimsiti, l'ingresso immediatamente decisivo del giovane attaccante Francesco Pio Esposito e la freddezza glaciale di Lautaro Martinez.

