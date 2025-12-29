Chivu Inter la risposta di carattere nella vittoria con l’Atalanta | spazzata via qualche ombra!

Nella recente vittoria contro l’Atalanta, Chivu ha dimostrato carattere e determinazione, contribuendo a rafforzare la prestazione complessiva della squadra. L’analisi di Gazzetta dello Sport evidenzia come alcuni dubbi e ombre siano stati dissipati, evidenziando un passo avanti nel percorso della squadra. Questa partita rappresenta un momento importante nel cammino della formazione, sottolineando la crescita e la solidità dell’Inter sotto la guida tecnica.

Inter News 24 L’analisi della Gazzetta dello Sport. La vittoria di carattere ottenuta alla New Balance Arena rappresenta uno snodo cruciale per la stagione dell’ Inter. I tre punti conquistati contro l’Atalanta non valgono solo il ritorno immediato in vetta alla classifica, ma servono a spazzare via le nubi che si erano addensate sulla figura di Cristian Chivu. Dopo la delusione cocente dell’eliminazione ai rigori in Supercoppa a Riad, un passo falso a Bergamo avrebbe rischiato di compromettere la serenità dell’ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, la risposta di carattere nella vittoria con l’Atalanta: spazzata via qualche ombra! Leggi anche: Chivu: Vittoria di Carattere per l’Inter Leggi anche: Chivu a Inter TV: «Prestazione, carattere e vittoria sofferta. Ora la Supercoppa» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sentenza Lautaro – Pesante risposta Inter: sbancata Bergamo, Chivu torna in testa; Inter, Chivu: I rigori? Non si possono allenare, mi basta il coraggio di tirarli; GdS – Inter, su Chivu c’era qualche ombra. Grande risposta, il tecnico è stato decisivo; Chivu lapidario su Conte dopo Atalanta-Inter, interrompe la domanda: Non mi interessa quello che dice. “Quello che dice Conte non mi interessa”: cala il silenzio, la risposta di Chivu gela lo studio Dazn - 0 a Bergamo contro l’ Atalanta grazie a un gol di Lautaro al 65esimo e si riprende la vetta della Serie A con 36 punti, uno in più del Milan e due in p ... ilfattoquotidiano.it

Chivu lapidario su Conte dopo Atalanta-Inter, interrompe la domanda: “Non mi interessa quello che dice” - Inter Chivu è netto su Conte in diretta TV: interrompe la domanda e spegne la polemica Scudetto sul primato "scontato" ... fanpage.it

Inter, Marotta e Chivu rispondono alle provocazioni di Conte: ricomincia il duello - Il presidente nerazzurro Marotta non ci sta a sentire le parole del tecnico azzurro: “E' il Napoli il favorito per il titlolo”. sport.virgilio.it

Sinceri: vi sareste aspettati l'Inter di Chivu in testa a Capodanno #fblifestyle - facebook.com facebook

Thuram non è più intoccabile nell'Inter di Chivu Pio Esposito avanza e Bonny scalpita, come possono cambiare le gerarchie in attacco x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.