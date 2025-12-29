Chivu elogia i suoi | Abbiamo sfruttato l’episodio Vincere oggi era…

Cristian Chivu ha commentato la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, sottolineando come la squadra abbia saputo sfruttare un episodio chiave. Nel suo intervento, l’allenatore ha evidenziato l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione in momenti decisivi, evidenziando l’approccio strategico adottato dai suoi. La partita ha mostrato la capacità dell’Inter di adattarsi e di ottenere i tre punti in un match difficile, rafforzando la posizione in classifica.

Inter News 24 Cristian Chivu ha parlato dopo la vittoria di ieri sera nel match tra Atalanta e Inter. Vediamo che cosa ha detto il tecnico della Beneamata. Mister Chivu ha parlato anche a Inter TV dopo la vittoria di ieri sera. SULLA PARTITA – « Facile parlare quando si vince ma nei big match abbiamo fatto vedere buone cose anche quando non abbiamo vinto. Siamo contenti perchè volevamo portare a casa questa vittoria e ci siamo riusciti. Cambio tattico? Abbiamo già proposto a Pisa e Genova» SUL VALORE DELL’ATALANTA – « Sappiamo quanto è difficile giocare a Bergamo e quello che ti fa fare l’Atalanta dal punto di vista di intensità, tattico, tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu elogia i suoi: «Abbiamo sfruttato l’episodio. Vincere oggi era…» Leggi anche: Chivu a DAZN: «Era importante vincere e reagire dopo Napoli. Abbiamo tirato fuori una prestazione di maturità» Leggi anche: Inter Liverpool, parla Chivu: «Era giusto un pareggio per come si era messo. Abbiamo dato il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio nel provarci» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mkhitaryan svela tutto: “Come Chivu ha cambiato l’Inter dopo l’addio di Inzaghi”. Chivu: "Non mi interessa quel che dice Conte. Non mescoliamo il calcio con altre cose" - Il tecnico dell'Inter dopo la vittoria di Bergamo risponde al tecnico del Napoli. msn.com

