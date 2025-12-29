Chivu elogia i suoi | Abbiamo sfruttato l’episodio Vincere oggi era… 

Cristian Chivu ha commentato la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, sottolineando come la squadra abbia saputo sfruttare un episodio chiave. Nel suo intervento, l’allenatore ha evidenziato l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione in momenti decisivi, evidenziando l’approccio strategico adottato dai suoi. La partita ha mostrato la capacità dell’Inter di adattarsi e di ottenere i tre punti in un match difficile, rafforzando la posizione in classifica.

Inter News 24 Cristian Chivu ha parlato dopo la vittoria di ieri sera nel match tra Atalanta e Inter. Vediamo che cosa ha detto il tecnico della Beneamata. Mister Chivu ha parlato anche a Inter TV dopo la vittoria di ieri sera. SULLA PARTITA – « Facile parlare quando si vince ma nei big match abbiamo fatto vedere buone cose anche quando non abbiamo vinto. Siamo contenti perchè volevamo portare a casa questa vittoria e ci siamo riusciti. Cambio tattico? Abbiamo già proposto a Pisa e Genova»  SUL VALORE DELL’ATALANTA – « Sappiamo quanto è difficile giocare a Bergamo e quello che ti fa fare l’Atalanta dal punto di vista di intensità, tattico, tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

