Con la chiusura dell’Anno Giubilare, riflettiamo sull’importanza di questo tempo dedicato alla fede e alla comunità. Dopo un anno di celebrazioni e pellegrinaggi, si conclude un percorso spirituale che ha coinvolto molte parrocchie e associazioni. Il mio pensiero va ai giovani, figure fondamentali per il futuro della nostra Chiesa e della società, affinché possano continuare a vivere e trasmettere i valori di questa esperienza.

Dopo un anno di celebrazioni, pellegrinaggi delle parrocchie e delle associazioni, si è chiuso ieri, con la Santa Messa nella Cattedrale di San Ciriaco, l’ Anno Giubilare aperto lo scorso 29 dicembre 2024 da Papa Francesco. "Questo anno giubilare – ha detto nell’omelia monsignor Angelo Spina, Arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo – è stato una benedizione per tutti. E’ stato un anno di grazia che ci ha permesso di guardarci dentro e confessare i nostri peccati. La grazia del Giubileo è stata quella che ci ha condotto all’abbraccio del Padre che ci ha accolti". Tema centrale di questo Giubileo appena concluso è "La speranza non delude" e monsignor Spina ha voluto sottolineare come "la Misericordia è l’architrave della Chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiusura dell’Anno Giubilare: "Il mio pensiero va ai giovani"

Leggi anche: Chiusura Anno Giubilare, il quadro della Madonna della Consolazione all'ospedale Morelli

Leggi anche: Chiusura Anno Giubilare, il quadro della Madonna della Consolazione all'ospedale Morelli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chiusura dell’Anno Giubilare: "Il mio pensiero va ai giovani" - Dopo un anno di celebrazioni, pellegrinaggi delle parrocchie e delle associazioni, si è chiuso ieri, con la Santa Messa nella Cattedrale di San Ciriaco, l’ Anno Giubilare aperto lo scorso 29 dicembre ... ilrestodelcarlino.it