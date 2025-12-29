Chiusura dell’Anno Giubilare | Il mio pensiero va ai giovani
Con la chiusura dell’Anno Giubilare, riflettiamo sull’importanza di questo tempo dedicato alla fede e alla comunità. Dopo un anno di celebrazioni e pellegrinaggi, si conclude un percorso spirituale che ha coinvolto molte parrocchie e associazioni. Il mio pensiero va ai giovani, figure fondamentali per il futuro della nostra Chiesa e della società, affinché possano continuare a vivere e trasmettere i valori di questa esperienza.
Dopo un anno di celebrazioni, pellegrinaggi delle parrocchie e delle associazioni, si è chiuso ieri, con la Santa Messa nella Cattedrale di San Ciriaco, l’ Anno Giubilare aperto lo scorso 29 dicembre 2024 da Papa Francesco. "Questo anno giubilare – ha detto nell’omelia monsignor Angelo Spina, Arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo – è stato una benedizione per tutti. E’ stato un anno di grazia che ci ha permesso di guardarci dentro e confessare i nostri peccati. La grazia del Giubileo è stata quella che ci ha condotto all’abbraccio del Padre che ci ha accolti". Tema centrale di questo Giubileo appena concluso è "La speranza non delude" e monsignor Spina ha voluto sottolineare come "la Misericordia è l’architrave della Chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Solenne Rito di chiusura dell’Anno Giubilare della Diocesi Noto, nella Basilica Cattedrale,officiato da S.E. Il Vescovo Mons. Salvatore Rumeo con la presenza del pozzallese S.E. Mons. Giorgio Demetrio Gallaro,Vescovo Emerito,già Eparca di Piana degli Alba - facebook.com facebook
