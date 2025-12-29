Chiusura della scuola media di Teglio | la minoranza smentisce il sindaco

La recente decisione sulla chiusura della scuola media di Teglio ha generato un acceso dibattito politico. Mentre il sindaco Ivan Filippini ha dichiarato di non aver firmato decreti di chiusura, la minoranza smentisce questa affermazione. La vicenda evidenzia le tensioni tra amministrazione comunale e opposizione, suscitando attenzione sulla gestione e il futuro dell’istituto scolastico nel territorio.

Si infiamma la bagarre politica sulla questione relativa alla chiusura della scuola media di Teglio.Il comunicatoSe, infatti, il sindaco Ivan Filippini, nei giorni scorsi aveva sostenuto che non aveva firmato e non avrebbe mai firmato decreti di chiusura della scuola, ora il gruppo di minoranza.

La media di Teglio rischia la chiusura per ragioni burocratiche - A causa della mancanza del codice meccanografico che ne attesta la reale esistenza, la scuola secondaria di primo grado di Teglio potrebbe non ottenere il nulla osta dal sindaco Ivan Filippini

Santa Caterina-Amendola, docenti in rivolta contro lo smembramento: “Scuola a rischio chiusura” - facebook.com facebook

