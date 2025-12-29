Chiuso il bar dell’Isola Borromeo | Presto arriverà un nuovo bando

Il bar dell’Isola Borromeo è stato chiuso senza preavviso, suscitando interesse e preoccupazioni tra i frequantatori. La vicenda si inserisce in un contesto di incertezza legato alla gestione dell’area, che presto potrebbe vedere un nuovo bando per la riqualificazione e l’affidamento del servizio. Restano da chiarire i dettagli e le tempistiche di questa prossima fase, mentre il parco si prepara a un possibile rilancio.

Il parco Isola Borromeo torna al centro dell'attenzione a causa di una complessa vicenda che ha portato alla chiusura improvvisa e non annunciata del punto ristoro. La decisione sarebbe legata a tensioni tra il gestore assegnatario del bando pubblico, la cooperativa Solleva, e la cooperativa S.a.r.à. incaricata della gestione del servizio di ristorazione. Divergenze interne che si inseriscono, spiegano dal Comune, in un quadro più ampio che hanno reso il bar inaccessibile per "problemi tecnici". La situazione apre a diversi interrogativi: chi si occuperà ora della gestione del punto ristoro, quando potrà riaprire e chi garantirà la manutenzione del verde.

