Chiara Poggi l?ultimo sms alla cugina Paola | No il Contramal non te lo compro senza ricetta A cosa serve l' oppioide le tensioni prima dell' omicidio

Chiara Poggi, con un semplice messaggio alla cugina Paola, evidenzia l’importanza della ricetta per il Contramal, un oppioide usato per il dolore. Questo dettaglio potrebbe riaccendere l’attenzione su aspetti poco noti del delitto di Garlasco, sollevando interrogativi sulle tensioni e le circostanze che hanno preceduto l’omicidio. Un?? apparso come ultimo testimone silenzioso di un episodio ancora avvolto nel mistero.

Delitto di Garlasco: spunta l’ultimo sms di Chiara Poggi alla cugina - Ennesimo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: la chat e l'sms di Chiara Poggi con la cugina. newsmondo.it

Garlasco, esce fuori l’ultimo sms di Chiara Poggi a una delle gemelle Cappa (1 / 2) - Ecco che cosa è emerso qualcosa di davvero molto particolare e assurdo ecco i dettagli che sono accaduti qualcosa di davvero molto ... donna.fidelityhouse.eu

Nel caos delle prime ore successive all'omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco, mentre gli inquirenti avviavano una delle inchieste più complesse degli ultimi vent'anni, c'era chi già si concentrava sui computer. - facebook.com facebook

La youtuber Francesca Bugamelli ha mostrato un breve video ritrovato dai carabinieri sul computer di Chiara Poggi. Il filmato, risalente al 2007, riprende un gruppo di ragazzi in quella che sembra un’aula scolastica di sera; tra loro apparirebbe anche Andre x.com

