Chiara Poggi l?ultimo sms alla cugina Paola | No il Contramal non te lo compro senza ricetta A cosa serve l' oppiode le tensioni prima dell' omicidio

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Poggi, l’ultimo messaggio inviato a sua cugina Paola, afferma: «No, il Contramal non te lo compro senza ricetta». Questo farmaco oppioide, spesso usato per il dolore, assume un ruolo particolare nel contesto delle tensioni precedenti all’omicidio di Garlasco. Un semplice sms potrebbe aprire nuove riflessioni su un episodio ancora poco chiarito di quella vicenda giudiziaria.

Un ultimo sms, breve e netto, potrebbe riportare alla ribalta un capitolo mai del tutto chiarito del delitto di Garlasco. Secondo le anticipazioni pubblicate dal settimanale Giallo, il messaggio. 🔗 Leggi su Leggo.it

