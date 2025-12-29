Chiara Poggi l?ultimo sms alla cugina Paola | No il Contramal non te lo compro senza ricetta A cosa serve l' oppiode le tensioni prima dell' omicidio

Chiara Poggi, l’ultimo messaggio inviato a sua cugina Paola, afferma: «No, il Contramal non te lo compro senza ricetta». Questo farmaco oppioide, spesso usato per il dolore, assume un ruolo particolare nel contesto delle tensioni precedenti all’omicidio di Garlasco. Un semplice sms potrebbe aprire nuove riflessioni su un episodio ancora poco chiarito di quella vicenda giudiziaria.

Nel caos delle prime ore successive all'omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco, mentre gli inquirenti avviavano una delle inchieste più complesse degli ultimi vent'anni, c'era chi già si concentrava sui computer. - facebook.com facebook

La youtuber Francesca Bugamelli ha mostrato un breve video ritrovato dai carabinieri sul computer di Chiara Poggi. Il filmato, risalente al 2007, riprende un gruppo di ragazzi in quella che sembra un’aula scolastica di sera; tra loro apparirebbe anche Andre x.com

