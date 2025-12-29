Chiara Petrolini resta ai domiciliari ma col braccialetto elettronico | le uscite preoccupano i giudici ecco perché

Chiara Petrolini si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Tuttavia, le recenti uscite autorizzate hanno sollevato preoccupazioni tra i giudici, che temono che il contesto familiare e abitativo attuale possa differire significativamente da quello in cui si sono verificati i tragici eventi che hanno coinvolto i suoi figli neonati. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di ulteriori approfondimenti.

Caso Petrolini, Chiara resta ai domiciliari. I giudici: "Ma fuori casa il rischio resta" - Depositare le motivazioni del Tribunale della Libertà di Bologna: per la 22enne di Traversetolo il contesto familiare è cambiato, ma servono controlli rafforzati durante le uscite ... parmatoday.it

Neonati sepolti, i giudici del Riesame: "Domiciliari perché il contesto di Chiara è mutato. Ma con il braccialetto, rischi per l'ambiente esterno" - Il contesto familiare e ambientale di Chiara Petrolini, che ha caratterizzato la commissione dei gravissimi delitti contestati alla 22enne, accusata di aver ucciso e sepolto i cadaveri di due figli ne ... msn.com

Chiara Petrolini, folle o capace Slitta a gennaio il deposito della perizia psichiatrica x.com

Chiara Petrolini non può invocare l’infermità mentale, secondo lo psichiatra della parte civile. Al contrario, il consulente dell’accusa sostiene che fosse in stato di dissociazione durante le gravidanze. I periti del tribunale saranno ascoltati a inizio 2026 e la loro - facebook.com facebook

