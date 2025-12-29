Da gennaio, Chiara Delucchi ricoprirà il ruolo di General Counsel di Piaggio Aerospace. La società, attiva nel settore aeronautico e recentemente acquisita dal gruppo turco Baykar, è stata oggetto di un’operazione strategica tra Roma e Ankara, inserita in un accordo più ampio con Leonardo. Questa nomina rappresenta un passo importante nel percorso di ristrutturazione e sviluppo dell’azienda nel contesto internazionale.

Da gennaio Chiara Delucchi assumerà l’incarico di General Counsel di Piaggio Aerospace: l’azienda, attiva nel settore aeronautico e in precedenza di proprietà emiratina, è stata acquisita a luglio dal gruppo turco Baykar a seguito di un trattato tra Roma e Ankara, all’interno di un più ampio accordo strategico con Leonardo. Chi è Chiara Delucchi. Delucchi proviene da quattro anni e mezzo in Trenitalia, dove è stata responsabile del settore contenzioso (civile, amministrativo, regolatorio e antitrust) e poi è stata Head of Contract Management, Investments & Controlling all’interno della Customer Operations. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chiara Delucchi nominata General Counsel di Piaggio Aerospace

Leggi anche: Apple, Jennifer Newstead è la nuova General Counsel

Leggi anche: Come leggere la fusione Officina Stellare-Global Aerospace

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Simone Santoro commenta la sconfitta casalinga contro il Monza «La partita di oggi è chiara: vai in vantaggio contro una squadra di Serie A e hai quattro occasioni per chiuderla, ma non lo fai. Se raddoppi, la partita è finita. Creiamo più di prima, è vero, - facebook.com facebook