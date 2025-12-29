Il torneo di “Chi vuol essere milionario” del 28 dicembre si distingue per le prestazioni di Gerry e Costanza, protagonisti di una sfida avvincente. Gerry si conferma imbattibile, mentre Costanza rischia e ottiene un risultato positivo. La trasmissione continua a offrire un percorso emozionante verso il milione, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori con domande sempre più sfidanti.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo torna a regalare forti emozioni e una scalata verso il milione mozzafiato, una domanda dopo l’altra. Gerry Scotti, dopo il successo de La Ruota della Fortuna, ha riportato sul piccolo schermo un format molto amato, ma in versione rivisitata, conquistando il pubblico. Il format si conferma una garanzia. Voto: 9. Chi vuol essere milionario – Il Torneo ha portato una ventata di novità nel celebre quiz, pur mantenendo intatto il fascino del format classico. In questa versione infatti i concorrenti non si sfidano più singolarmente, ma partecipano a una vera e propria competizione strutturata ad eliminazione diretta, in cui ogni risposta corretta diventa fondamentale per avanzare e accumulare punti preziosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuol essere milionario, pagelle 28 dicembre: Gerry è imbattibile (9), Costanza rischia e vince (7)

