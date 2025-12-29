Chi vince il campionato? Una delle prime tre attuali

Dopo la pausa natalizia, il campionato di Eccellenza riprenderà domenica 11 gennaio con la seconda giornata del girone di ritorno. Tra le prime tre squadre attualmente in classifica, si prospetta un confronto importante per la corsa al titolo. La ripresa delle gare offrirà nuove opportunità di consolidare o migliorare la posizione, mantenendo alta l’attenzione verso gli sviluppi della stagione.

Dopo la sosta natalizia il campionato di Eccellenza ripartirà domenica 11 gennaio con la seconda giornata del girone di ritorno. Al comando della classifica la Fermana con 4 punti sul Trodica e sulla K Sport, ma è ancora tutto in ballo considerando che nell’arco di 8 punti ci sono ben 8 squadre. Graduatoria fluida e corta anche nei quartieri bassi, con la Civitanovese (ultima) in crescita. A conoscere molto bene la categoria dell’Eccellenza avendoci allenato per 13 stagioni è Gianluca Fenucci. Oltre al massimo campionato regionale dei dilettanti, Fenucci ha guidato per 10 anni compagini di serie D e per diverse stagioni squadre di Promozione tra cui Jesi, Civitanova, Tolentino, Fermo, Fabriano, Urbania, Porto San Giorgio, Monturano, Pergola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

