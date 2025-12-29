Chi ha segnato più gol nel 2025 | totali UEFA Serie A

Nel 2025, numerosi calciatori hanno lasciato il segno con i loro gol. Per una panoramica completa, analizziamo tre classifiche principali: i totali stagionali, le reti nelle competizioni UEFA e quelle in Serie A. Questa guida offre un quadro chiaro e aggiornato sui migliori marcatori dell’anno, evidenziando chi si distingue nel panorama del calcio internazionale e italiano.

Chi ha fatto più gol nell’anno 2025 tra i bomber del calcio? Abbiamo tre classifiche di cui tener conto. La prima è quella che conta i gol totali, ottenuti tra competizioni con i club nei vari Paesi, quelle con le Nazionali e quelle UEFA. Il record, va detto, resta ancora a Lionel Messi, il quale nel 2012 segnava ben 72 gol. Un dato, questo, mai eguagliato finora. Intanto, però, Mbappé pensa a raggiungere Cristiano Ronaldo con 59 gol stagionali in un anno solare con il Real Madrid. Va bene anche a Erling Haaland, che è attualmente il miglior marcatore delle competizioni UEFA maschili del 2025. Invece, Lautaro Martinez nella classifica della Serie A raggiunge Orsolini e insieme diventano i migliori marcatori dell’anno solare in Italia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

