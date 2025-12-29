Chi ha ragione quando l’intelligenza artificiale impara dai libri?
Recentemente, alcuni scrittori negli Stati Uniti hanno avviato cause contro le aziende di intelligenza artificiale, contestando l’uso dei loro testi per addestrare i modelli di AI. La questione solleva importanti temi sulla proprietà intellettuale e i diritti d’autore. È essenziale comprendere chi abbia ragione in questa disputa e come si possa tutelare il lavoro degli autori in un contesto di innovazione tecnologica.
Negli Stati Uniti alcuni scrittori hanno fatto causa alle principali aziende di intelligenza artificiale. Non per bloccare l’AI, ma per capire se usare libri protetti da copyright per addestrare i modelli di intelligenza artificiale sia davvero lecito. In questo episodio di Dirottare il Futuro spieghiamo cosa sta succedendo, perché riguarda anche l’Italia e cosa cambia per chi usa l’AI nel lavoro di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Panorama.it
