Recentemente, alcuni scrittori negli Stati Uniti hanno avviato cause contro le aziende di intelligenza artificiale, contestando l’uso dei loro testi per addestrare i modelli di AI. La questione solleva importanti temi sulla proprietà intellettuale e i diritti d’autore. È essenziale comprendere chi abbia ragione in questa disputa e come si possa tutelare il lavoro degli autori in un contesto di innovazione tecnologica.

Negli Stati Uniti alcuni scrittori hanno fatto causa alle principali aziende di intelligenza artificiale. Non per bloccare l’AI, ma per capire se usare libri protetti da copyright per addestrare i modelli di intelligenza artificiale sia davvero lecito. In questo episodio di Dirottare il Futuro spieghiamo cosa sta succedendo, perché riguarda anche l’Italia e cosa cambia per chi usa l’AI nel lavoro di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chi ha ragione quando l’intelligenza artificiale impara dai libri?

Leggi anche: Quando l’Intelligenza artificiale recensisce i libri meglio degli umani

Leggi anche: Intelligenza artificiale, “lascerà indietro chi non ha risorse e competenze e potenzierà enormemente chi le ha”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sempre più ricchi con l’intelligenza artificiale Patrimoni miliardari da far impallidire | Musk stacca Bezos e Zuckerberg.

Perchè l'Intelligenza artificiale non potrà mai interpretare il Diritto - Ha ragione Tommaso Frosini a scrivere su queste pagine che quello tra l’intelligenza artificiale e il Diritto è un rapporto contraddittorio perché, da un lato, si vorrebbe ... ilmattino.it