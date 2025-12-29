Chi era Ennio Doris fondatore di Mediolanum | l'amicizia con Berlusconi e la decisione dopo il crac Lehman
Ennio Doris, fondatore di Mediolanum, è stato un protagonista nel settore finanziario italiano. Nato in Veneto, ha costruito un impero grazie alla sua visione e determinazione. La sua amicizia con Silvio Berlusconi ha segnato la sua carriera, così come le scelte compiute dopo il crac Lehman Brothers. Con un patrimonio stimato oltre i 3 miliardi di euro, Doris ha lasciato un’impronta significativa nel panorama economico nazionale.
Ennio Doris, nato in una famiglia contadina del Veneto, è diventato uno degli uomini più ricchi d'Italia con un patrimonio di oltre 3 miliardi di euro. La storia del fondatore di Banca Mediolanum. 🔗 Leggi su Fanpage.it
