Chi è Nicolas Charrier figlio di Brigitte Bardot | la vita in Norvegia e il rapporto complicato con la madre

Nicolas Charrier, figlio di Brigitte Bardot, ha vissuto gran parte della sua vita in Norvegia. Nato nel 1957, ha mantenuto uno stretto rapporto con la madre, anche se caratterizzato da momenti di complessità. Oggi, quasi 66enne, è un uomo che ha scelto di mantenere un basso profilo, lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. La sua storia offre uno sguardo sulla vita privata di una delle icone del cinema francese.

Brigitte Bardot, scomparsa all’età di 91 anni, lascia anche un figlio, Nicolas Charrier, oggi quasi 66enne. La loro storia è stata segnata da un rapporto complesso, alternato tra distanze, conflitti e momenti di riavvicinamento. Un figlio “non desiderato”. " Sono diventata madre esattamente quando non avrei dovuto ", raccontava Brigitte in un’intervista televisiva del 1982. Una gravidanza che l’attrice francese, all’epoca venticinquenne, visse come un evento doloroso e sconvolgente. Nella sua autobiografia del 1996, Bardot descrisse quei mesi come un peso inevitabile, un’esperienza che la segnò profondamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

