Chi è il figlio moderato di Bolsonaro che sogna la presidenza

Il figlio di Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, si sta preparando a intraprendere un percorso politico che potrebbe portarlo alla presidenza del Brasile nel 2026. Con una carriera iniziata nel settore pubblico, il suo nome è spesso associato all’eredità politica del padre, e il suo ruolo nel panorama politico nazionale sta crescendo. Questa evoluzione rappresenta un punto di interesse nella scena politica brasiliana, segnando una possibile continuità o cambiamento rispetto alle precedenti leadership.

Eredità da padre a figlio, questa volta politica. Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, ha nominato suo figlio più grande, Flávio Bolsonaro, come il candidato di suo gradimento per le elezioni presidenziali del 2026. Il voto è in programma il prossimo 4 ottobre. Jair Bolsonaro è entrato in carcere dopo la condanna di 27 anni per tentato golpe. "È con grande responsabilità che confermo la decisione del più grande leader politico e morale del Brasile, Jair Messias Bolsonaro, di affidarmi la missione di dare continuità al nostro progetto di Paese", ha scritto Flávio Bolsonaro sulla piattaforma X.

Brasile: figlio Bolsonaro a Roma, sabato incontro con 'patrioti', possibile visita alla Zambelli - Missione a Roma per Flavio Bolsonaro, senatore al parlamento brasiliano e figlio dell'ex presidente Jair, che sarà nella capitale per una serie di incontri con politici ... iltempo.it

Bolsonaro e il figlio incriminati per ostruzione della giustizia - La Polizia federale brasiliana ha incriminato l'ex presidente Jair Bolsonaro e suo figlio, il deputato Eduardo Bolsonaro, per tentativo di ostruzione della giustizia nel processo che indaga sul ... quotidiano.net

