Chi è Francesca Taviani moglie di Lello Arena? I due hanno figli?

Francesca Taviani è nota come moglie dell’attore e comico Lello Arena. La coppia ha avuto figli e condivide una vita lontana dai riflettori. Lello Arena è riconosciuto nel panorama della comicità napoletana, celebre per il sodalizio con Massimo Troisi e il suo stile autentico e spontaneo. La loro storia privata si distingue per semplicità e riservatezza, lontana dalle luci della ribalta.

Quando si parla di Lello Arena, il pensiero corre subito alla comicità napoletana (quella leggera, d'altri tempi) e al sodalizio con Massimo Troisi. Meno raccontata, per scelta dello stesso attore, è invece la sua vita privata, sempre tenuta lontana dai riflettori. Ma si sa che dei personaggi pubblici suscita curiosità anche la loro vita privata ed eccoci qui a parlarne (per quello che si sa, ovviamente). Per accennare alla lunga carriera dell'attore partenopeo, è stato uno dei volti simbolo de La Smorfia, il celebre trio formato insieme al già citato e compianto Massimo Troisi ed Enzo Decaro. Un'esperienza che lo ha consacrato al grande pubblico, ma che non ha mai cambiato il suo rapporto con la sfera personale, protetta con gelosia.

