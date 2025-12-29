Chelsea-Bournemouth martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Chelsea e Bournemouth si svolgerà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20:30. Dopo la recente sconfitta contro l’Aston Villa, il Chelsea cerca di risollevarsi, mentre il Bournemouth punta a consolidare la propria posizione. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici aggiornati, utili per comprendere meglio l’andamento delle due squadre e le possibili strategie di risultato.

Sconfitta pesante sabato per il Chelsea, battuto per 2-1 in casa dall'Aston Villa, come da noi pronosticato, nonostante il vantaggio iniziale e un buon primo tempo. Il terzo posto è lontano 10 punti dunque le possibilità di piazzarsi tra le prime quattro o cinque si restringono realisticamente a uno o due slot, cui ambiscono però .

«Il Chelsea si è mosso per primo» per Antoine Semenyo, il talento offensivo del Bournemouth che sta attirando l'attenzione di tutto il calcio inglese. Il club londinese non è però l'unico interessato: anche Manchester United, Liverpool e Manchester City stanno

