Chelazzi Abbigliamento dal 1974 | la storia di una bottega che ha vestito Firenze — e il mondo

Dal 1974, Chelazzi Abbigliamento rappresenta una presenza storica a Firenze, offrendo capi di qualità e uno spazio di tradizione. La sua lunga storia ne fa un punto di riferimento per chi cerca un abbigliamento affidabile e senza tempo. Più di un negozio, un luogo di memoria che ha vestito generazioni, mantenendo viva l’essenza di una bottega artigianale nel cuore della città.

