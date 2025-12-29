Chelazzi Abbigliamento dal 1974 | la storia di una bottega che ha vestito Firenze — e il mondo
Dal 1974, Chelazzi Abbigliamento rappresenta una presenza storica a Firenze, offrendo capi di qualità e uno spazio di tradizione. La sua lunga storia ne fa un punto di riferimento per chi cerca un abbigliamento affidabile e senza tempo. Più di un negozio, un luogo di memoria che ha vestito generazioni, mantenendo viva l’essenza di una bottega artigianale nel cuore della città.
Ci sono negozi che non sono semplici punti vendita. Sono luoghi di passaggio, piccole istituzioni cittadine, portatrici di memoria. Quando una realtà come Chelazzi Abbigliamento dal 1974 si prepara ad abbassare le serrande, non è solo un’attività commerciale che scompare: è un frammento di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: “Retau 1974”, una lista, otto nomi e un segreto: è la pista che riapre le indagini sul Mostro di Firenze?
Leggi anche: Le perle più belle del mondo vengono dal Giappone, storia e origine di una tradizione che ha più di 200 anni
Taglio del nastro per la mostra che riscopre il sancascianese Tito Chelazzi, il primo pittore fiorista dell'Ottocento, con la grande mostra al Museo Giuliano Ghelli di San Casciano fino all'1 marzo 2026. Gran parte delle opere esposte provengono dai salo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.