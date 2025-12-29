Chelazzi Abbigliamento dal 1974 | la storia di una bottega che ha vestito Firenze — e il mondo

Dal 1974, Chelazzi Abbigliamento rappresenta una presenza storica a Firenze, offrendo capi di qualità e uno spazio di tradizione. La sua lunga storia ne fa un punto di riferimento per chi cerca un abbigliamento affidabile e senza tempo. Più di un negozio, un luogo di memoria che ha vestito generazioni, mantenendo viva l’essenza di una bottega artigianale nel cuore della città.

Ci sono negozi che non sono semplici punti vendita. Sono luoghi di passaggio, piccole istituzioni cittadine, portatrici di memoria. Quando una realtà come Chelazzi Abbigliamento dal 1974 si prepara ad abbassare le serrande, non è solo un’attività commerciale che scompare: è un frammento di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

