Checco Zalone irrompe a sorpresa al cinema di Bari | Sono tutti amici non hanno pagato

Durante una serata al Cinema Galleria di Bari, Checco Zalone si è presentato improvvisamente, sorprendendo il pubblico. L’attore ha commentato con humor la situazione, affermando: “Sono tutti amici, non hanno pagato”. L’episodio ha attirato l’attenzione degli spettatori, trasformando una normale proiezione in un momento unico e spontaneo, lasciando un ricordo particolare agli appassionati presenti.

Una serata al cinema come tante si è trasformata in un evento memorabile per gli spettatori del Cinema Galleria di Bari. Il 28 dicembre, durante una normale proiezione di Buen Camino, Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante sono comparsi a sorpresa in sala, trasformando la visione del film in un mini-show improvvisato che ha acceso l'entusiasmo del pubblico presente. L'arrivo inatteso dei due ha provocato un boato immediato tra gli spettatori, con le luci della sala che si sono riaccese per accogliere il comico pugliese e il suo storico collaboratore. Zalone, fedele al suo stile ironico, non ha perso l'occasione per una battuta che ha fatto il giro del web: "Sono tutti amici, non hanno neppure pagato il biglietto", ha dichiarato osservando la sala gremita.

Checco Zalone e l’incursione in un cinema di Bari: «Sono tutti amici, non hanno pagato il biglietto» - A sorpresa Checco Zalone si è presentato in un cinema di Bari dove proiettavano Buen Camino, con lui il regista Gennaro Nunziante. style.corriere.it

