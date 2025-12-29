Checco Zalone in sala a Bari per Buen Camino l’attore ironizza | Oggi non c’è incasso sono tutti miei amici qui Poi la battuta a Decaro – Il video

A Bari, durante la proiezione di «Buen Camino», Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante sono apparsi a sorpresa al cinema Galleria, trasformando l’evento in un momento speciale per il pubblico presente. Zalone ha scherzato sulla mancanza di incassi, dicendo che sono tutti suoi amici, e ha rivolto una battuta al sindaco Decaro. L’evento ha offerto un’ulteriore occasione di incontro tra attori e spettatori.

A Bari la proiezione di «Buen Camino» si è trasformata ieri in uno spettacolo nello spettacolo. Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante sono comparsi a sorpresa al cinema Galleria. Davanti alla platea, Zalone ha improvvisato uno sketch diventato subito virale: «Qui in sala ci sono tutti amici, nessuno ha pagato il biglietto, non c’è incasso. Dovrebbero essere loro a ringraziare me». Poi la stoccata politica, sempre in chiave comica: «Una volta saliva sul palco, adesso è stato eletto», riferendosi ad Antonio Decaro, oggi presidente della Regione Puglia. Prima di uscire, il saluto finale: «Il film sta avendo molto successo, possiamo dire che ne uscirete più leggeri». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Checco Zalone ironizza in sala durante Buen Camino: “Non hanno pagato il biglietto”, ma l’incasso ha superato Avatar Leggi anche: Checco Zalone divide il cinema: una sala dice no a “Buen Camino” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Checco Zalone e Nunziante sorprendono i fan al cinema Galleria di Bari: in sala c'è anche Decaro; Checco Zalone nel cinema a Bari per 'Buen camino': In sala tutti amici, non hanno pagato; Checco Zalone e l'incursione a sorpresa in un cinema di Bari; Record in sala per il nuovo film di Checco Zalone. Checco Zalone fa incursione in un cinema di Bari : “In sala tutti amici, non hanno pagato…sono loro che dovrebbero ringraziare me” - Il comico pugliese sorprende gli spettatori del Cinema Galleria insieme al regista Nunziante: "In sala tutti amici, non hanno pagato" ... ilfattoquotidiano.it

Checco Zalone ironizza in sala durante Buen Camino: “Non hanno pagato il biglietto”, ma l’incasso ha superato Avatar - Checco Zalone e Gennaro Nunziante hanno fatto irruzione al cinema Galleria di Bari durante la proiezione di Buen Camino, regalando ai presenti una gag ... fanpage.it

Checco Zalone a sorpresa in un cinema a Bari: il saluto ai fan dopo il lancio di "Buen Camino" (VIDEO) - Nessun palco, nessuna scaletta ufficiale: solo un incontro informale, fatto di battute, applausi e ... giornalelavoce.it

Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l’opposizione è IMBARAZZANTE. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con Norimberga senza - facebook.com facebook

Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l’opposizione è IMBARAZZANTE. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con Norimberga senza x.com

