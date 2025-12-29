Checco Zalone conferma il botto | 27 milioni di euro di incasso in 4 giorni per Buen Camino

Checco Zalone continua a confermarsi come uno dei protagonisti del cinema italiano, con il suo nuovo film, Buen Camino, che ha raccolto circa 27 milioni di euro nei primi quattro giorni di programmazione nei cinema italiani. Un risultato che sottolinea l’attesa e l’interesse del pubblico, consolidando il successo già ottenuto nelle precedenti pellicole.

Il successo di Checco Zalone con Buen Camino va oltre il giorno di Natale: nei suoi primi quattro giorni di programmazione nei cinema italiani, il film conferma il suo primato con circa 27 milioni di euro di incasso (26.921.300), una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71.4%. Un record assoluto per la commedia diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, che traina il mercato cinematografico con una crescita del 256.5% rispetto al weekend della settimana precedente e dell'87% rispetto allo stesso weekend del 2024.

Checco Zalone da record con Buen Camino - Il Natale 2025 Checco Zalone lo ricorderà con grande affetto visto il successo ottenuto dopo l’uscita del nuovo film “Buen Camino”. novella2000.it

Checco Zalone, nuovo record con Buen Camino: in 4 giorni è il film più visto del 2025. Quanto ha guadagnato - Buen Camino continua a riscontrare un grandissimo successo al botteghino e Checco Zalone firma l'ennesimo record in quattro giorni. msn.com

Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l’opposizione è IMBARAZZANTE. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con Norimberga senza - facebook.com facebook

