ProPal si distingue per le sue funzionalità, ma recenti sviluppi hanno generato alcune difficoltà e incertezze. La situazione attuale evidenzia come, in certi casi, le decisioni prese non siano immediatamente comprensibili o condivise. È importante analizzare con attenzione gli aspetti tecnici e strategici per comprendere meglio le implicazioni e individuare eventuali soluzioni.

Possiamo dire che è una gran rottura di ProPal? E che questa sinistra non si capisce se ci è o ci fa. Se stia diventando una propaggine di Askatasuna o davvero progetti le primarie per la leadership del campo largo attingendo ai fan di Hamas e del suo finanziatore Hannoun o candidando la Albanese e Zerocalcare. Affari loro? Così così, perché il guaio non sono solo gli estremisti che promettono violenze in piazza in nome di Gaza, ma anche i partiti che ci spiegano cosa sarebbe un governo democratico, salvo poi tacere quando i loro parlamentari organizzano incontri e raccolte fondi con le cellule italiane di Hamas.

È scontro dentro al Pd per il disegno di legge presentato da Graziano Delrio per contrastare l’antisemitismo nelle scuole, nelle università e sul web. Per il Corriere della Sera, Elly Schlein «non intende alienarsi il mondo della sinistra propal, come dimostra la s - facebook.com facebook

