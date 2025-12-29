Che ne sarà dei dazi Usa? Errate previsioni di Trump e dei suoi critici Ora tocca alla Ue 

Le recenti politiche commerciali degli Stati Uniti, in particolare i dazi mediamente del 12%, hanno suscitato diverse previsioni e reazioni. Tuttavia, molte di queste stime si sono rivelate fallaci, incluso il giudizio di Donald Trump e dei suoi critici. Ora l’attenzione si sposta sulla risposta dell’Unione Europea, mentre il rischio di tensioni interne e impatti economici si fa sempre più evidente.

Le imposte voluta dal presidente Usa, in media al 12% finora hanno funzionato poco e sale il timore di tensioni interne. La Ue è pronta a replicare e punta a colpire i beni prodotti con l'emissione di gas serra.

