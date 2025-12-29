Chance Virtus a Trieste per chiudere in testa

La Virtus Bologna torna in campo questa sera alle 20:30 a Trieste, nel posticipo della 13ª giornata di Serie A. Senza Carsen Edwards e Alen Smailagic, la squadra di Dusko Ivanovic cerca una vittoria per consolidare la posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in streaming su Lba Tv e in radio su Nettuno Bologna Uno.

Virtus attenta a Trieste. Senza due pezzi da novanta come Carsen Edwards e Alen Smailagic la formazione di Dusko Ivanovic torna in campo, questa sera alle 20,30 al PalaTrieste, diretta streaming su Lba Tv e radio su Nettuno Bologna Uno, per affrontare i giuliani nel posticipo della 13ªgiornata di serie A. Confronto tutt'altro che facile attende Alessandro Pajola e compagni contro una squadra che ha finora costruito gran parte delle fortune, e dell'attuale settimo posto in classifica, in casa, dove ha un bilancio di 4 vittorie su 5 partite giocate, con l'unica sconfitta subita all'esordio in campionato il 4 ottobre scorso con Trapani.

#virtus non ho capito xche' non mettere Edwards nell'ultima rimessa, se c'e' uno che puo' mettere quelle triple e' lui ed avremmo avuto comunque piu' possibilita' x liberare Morgan che cosi' invece aveva tutti addosso o altri x.com

