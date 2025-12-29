Centro trapianti di rene 110 interventi realizzati in un anno
Il Centro Trapianti di Rene dell'Aoui di Verona chiude il 2025 con un importante risultato, avendo completato 110 interventi in un anno. Questo traguardo rappresenta un passo avanti significativo nel campo della medicina trasfusionale e dei trapianti, testimonianza dell’efficienza e dell’esperienza del reparto. Un risultato che conferma l’impegno dell’istituto nel migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti e nel contribuire allo sviluppo scientifico in questo settore.
L'Aoui di Verona chiude il 2025 celebrando un traguardo clinico e scientifico. Per la prima volta nella sua storia, il Centro Trapianti di Rene ha raggiunto la quota record di 110 trapianti effettuati in un anno solare. Questo risultato è stato formalizzato oggi, 29 dicembre, ed è il frutto di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Pazienti rinati al Policlinico di Foggia: eseguiti 23 interventi in un anno nel nuovo 'Centro Trapianti di Rene'
Leggi anche: Pazienti rinati al Policlinico di Foggia: nel nuovo 'Centro Trapianti di Rene' eseguiti 23 interventi in un anno
Verona, 2025: il Centro Trapianti di Rene raggiunge il record di 110 interventi in un anno.
A Verona 110 trapianti di rene nel 2025 all'Azienda ospedale-università - Il 2025 si chiude con 110 trapianti di rene effettuati dal Centro dell'Azienda ospedaliero universitaria di Verona, diretto da Alessandro Antonelli, che dirige anche l'Uoc Urologia. ansa.it
Dona un rene a uno sconosciuto e innesca una catena di trapianti: salvate tre persone - Uno straordinario gesto di altruismo ha dato il via a una catena di donazioni e trapianti incrociati che ha consentito a tre pazienti, residenti a Padova, L’Aquila e Bologna, di tornare a una vita ... fanpage.it
Trapianti, a Padova donazione samaritana di un rene. Che cosa significa - Un uomo in perfette condizioni di salute ha donato in forma anonima e gratuita l’organo che è andato a una sconosciuta in lista ... repubblica.it
La storia avvenuta tra il 19 ed il 20 dicembre: la lotta contro il meteo del Centro Regionale Trapianti e la Centrale Operativa 118 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.