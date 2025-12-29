Centro trapianti di rene 110 interventi realizzati in un anno

Il Centro Trapianti di Rene dell'Aoui di Verona chiude il 2025 con un importante risultato, avendo completato 110 interventi in un anno. Questo traguardo rappresenta un passo avanti significativo nel campo della medicina trasfusionale e dei trapianti, testimonianza dell’efficienza e dell’esperienza del reparto. Un risultato che conferma l’impegno dell’istituto nel migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti e nel contribuire allo sviluppo scientifico in questo settore.

Dona un rene a uno sconosciuto e innesca una catena di trapianti: salvate tre persone - Uno straordinario gesto di altruismo ha dato il via a una catena di donazioni e trapianti incrociati che ha consentito a tre pazienti, residenti a Padova, L’Aquila e Bologna, di tornare a una vita ... fanpage.it

Trapianti, a Padova donazione samaritana di un rene. Che cosa significa - Un uomo in perfette condizioni di salute ha donato in forma anonima e gratuita l’organo che è andato a una sconosciuta in lista ... repubblica.it

La storia avvenuta tra il 19 ed il 20 dicembre: la lotta contro il meteo del Centro Regionale Trapianti e la Centrale Operativa 118 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.