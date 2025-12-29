Centro Storico sì alla nuova biblioteca nel palazzetto che ospita la Torre Argentina

Nel cuore del Centro Storico, il progetto di aprire una nuova biblioteca nel palazzetto del Burcardo, che ospita la Torre Argentina, ha ricevuto consenso unanime nel parlamentino di via della Greca. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio architettonico e culturale della zona, offrendo uno spazio dedicato alla lettura e allo studio. La proposta si inserisce in un percorso di tutela e riqualificazione del patrimonio storico della città.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.