Centro Storico sì alla nuova biblioteca nel palazzetto che ospita la Torre Argentina
Nel cuore del Centro Storico, il progetto di aprire una nuova biblioteca nel palazzetto del Burcardo, che ospita la Torre Argentina, ha ricevuto consenso unanime nel parlamentino di via della Greca. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio architettonico e culturale della zona, offrendo uno spazio dedicato alla lettura e allo studio. La proposta si inserisce in un percorso di tutela e riqualificazione del patrimonio storico della città.
Una biblioteca nel palazzetto del Burcardo. È questa la suggestiva richiesta che ha messo tutti d’accordo nel parlamentino di via della Greca.Il palazzetto che ingloba la Torre ArgentinaL’edificio, di origine Quattrocentesca, è appartenuto al vescovo di Johannes Burckardt, da cui deriva il nome. 🔗 Leggi su Romatoday.it
