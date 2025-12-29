Centro ancora nel vortice dei turisti. Verso il milione e mezzo di presenze. Scene senza precedenti ai ristoranti.

Il centro storico si conferma meta molto frequentata, con quasi un milione e mezzo di presenze turistiche. Le attività commerciali e i ristoranti registrano un flusso intenso, creando scene inaspettate e vivaci. In questo contesto, le dinamiche quotidiane si intrecciano con la crescente affluenza, evidenziando la vitalità di una località che mantiene il suo ruolo di punto di riferimento per visitatori e residenti.

"Siamo quattro. no, non otto, solo quattro". Il signore, con la moglie e gli amici che lo guardano carichi di speranza, grida al telefono la sua fame. Nel pieno della Città di Natale continua l’assalto a locali e trattorie. Il 25 dicembre è alle spalle ma il traino dell’evento resta praticamente intatto. E nella domenica del congedo dal mercatino tirolese segna un’altra tacca nel suo personale calendario: siamo già oltre il milione e trecentomila presenze, il tetto del milione e mezzo è davvero ad un passo, considerando i giorni di fine anno, la Fiera e l’utimo traguardo della Befana. Di fatto la festa iniziata a metà novembre non è mai finita, anche se ha toccato il suo apice nei giorni a cavallo dell’otto dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

