Cenoni concerto in piazza e fuochi d' artificio | così Montone si prepara ad accogliere l' anno nuovo

Montone si appresta a celebrare l’arrivo del nuovo anno con una serie di eventi in piazza. Tra cenoni, musica dal vivo e fuochi d’artificio, il borgo dell’Alto Tevere offre un’occasione per vivere un momento di convivialità e tradizione. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per i residenti e i visitatori di condividere un’occasione speciale in un’atmosfera autentica e conviviale.

Montone si prepara ad accogliere l'anno nuovo con una grande festa in piazza. Il piccolo borgo dell'Alto Tevere saluta il 2025 con una serie di eventi all'insegna del buon cibo e dello spettacolo.Mercoledì 31 dicembre nei ristoranti del paese si potrà gustare il tipico cenone di San Silvestro.

