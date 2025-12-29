Il cenone di Capodanno a Villa Crespi con 11 portate stellate di Cannavacciuolo costa 550 euro a persona. Un’opzione raffinata per chi desidera trascorrere la notte di San Silvestro in modo esclusivo, con un’esperienza gastronomica di alto livello. Questa scelta rappresenta un’occasione per trasformare la tradizione in un momento di piacere culinario, lontano dai festeggiamenti più convenzionali.

Se per molti il Capodanno significa lenticchie e cotechino in famiglia, per altri la notte di San Silvestro è l’occasione per vivere un’esperienza sensoriale irripetibile. Anche per il passaggio al 2026, gli occhi degli appassionati di fine dining sono puntati sul Lago d’Orta, tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Qui, nella sua Villa Crespi, lo chef Antonino Cannavacciuolo ha preparato un banchetto che è molto più di una cena: è un racconto autobiografico. Il menù ideato dal celebre giudice di MasterChef Italia non è una semplice lista di pietanze costose, ma rappresenta l’essenza della sua filosofia: l’unione tra il profumo del mare campano e la concretezza delle terre piemontesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cenone da Cannavacciuolo a Villa Crespi? Per 11 portate stellate si paga 550 euro a persona

Leggi anche: Capodanno a Villa Crespi: quanto costa il cenone da chef Cannavacciuolo

Leggi anche: Cenone di Capodanno 2026 da Cannavacciuolo, menù e prezzo a Villa Crespi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 da Cannavacciuolo: il prezzo del menu del cenone a Villa Crespi; Capodanno 2026, prezzi e menù del cenone in ristoranti e chef stellati: dai 550 euro di Cannavacciuolo ai 1500 di Villa d'Este (e molti...; Capodanno da tre stelle: Antonino Cannavacciuolo svela il cenone 2026 a Villa Crespi; Quanto costa il cenone di Capodanno da Cannavacciuolo a Villa Crespi? Esclusivo ma non impossibile.

Capodanno da Cannavacciuolo: quanto costa il cenone a Villa Crespi - Antonino Cannavacciuolo celebra il Capodanno 2026 a Villa Crespi con un menu degustazione esclusivo da 11 portate: alta cucina, tre stelle Michelin e vista lago ... 105.net