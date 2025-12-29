Celle di Bulgheria | Giuseppe morto a causa di un malore

A Celle di Bulgheria, Giuseppe Pagano, 62 anni, è deceduto improvvisamente a causa di un malore durante un'uscita in moto enduro. L'uomo è stato trovato senza vita nelle campagne del paese. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Un improvviso malore ha stroncato la vita di Giuseppe Pagano, 62 anni, trovato senza vita nelle campagne di Celle di Bulgheria dopo essere uscito per un giro in moto enduro. A confermare le cause naturali del decesso è stato l'esame esterno disposto dall'autorità giudiziaria.

