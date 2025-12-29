Cefalù approvato in Consiglio comunale il bilancio di previsione | Siamo tra gli enti virtuosi

Il Consiglio Comunale di Cefalù ha approvato con voto favorevole il bilancio di previsione 2026-2028, evidenziando la volontà di mantenere una gestione equilibrata e trasparente. Con nove voti a favore e tre contrari, l’ente si inserisce tra quelli riconosciuti come virtuosi nella gestione finanziaria, confermando l’impegno per uno sviluppo sostenibile e una corretta amministrazione della città.

Il consiglio comunale di Cefalù, con nove voti favorevoli e tre contrari, ha approvato il bilancio di previsione 20262028. Il documento contabile è stato votato entro i tempi stabiliti dalla legge e dunque lo strumento finanziario comunale è immediatamente esecutivo.

